افتتاح مكتبة باسم السفير الأميركي بمركز إيواء قنفودة للهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج. (الإنترنت)

افتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، مكتبة أطلق عليها اسم السفير الأميركي الراحل «كريستوفر ستيفنز» بمركز إيواء قنفودة للهجرة غير الشرعية غرب مدينة بنغازي.

وقال الوزير عبدالهادي الحويج إن افتتاح هذه المكتبة هو: «حفظ للذاكرة الوطنية والدولية واستذكار للحادث المؤسف الذي وقع في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر من العام 2012، والذي أدى إلى قتل السفير ستيفنز ورفاقه إثر هجوم على مقر القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي أثناء زيارة غير رسمية».

وأكد الحويج أن «المهاجرين في المناطق التي تبسط الحكومة الليبية الموقتة سيادتها عليها لا يباع فيها البشر ولا يرمون في البحر ولا يكونون عرضة للابتزاز أو يزج بهم في الحروب بل تصان حقوقهم وكرامتهم انطلاقا من احترام الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه المهاجرين واحترام حقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب».

وقدم الوزير عبدالهادي الحويج «التعازي إلى كل أسر ضحايا الإرهاب في العالم كافة وفي ليبِيا خاصة».

ولفت الحويج إلى أن افتتاح المكتبة هو «رسالة للشعب الأميركي ولكافة الشعوب أننا في خندق واحد ضد جميع أنواع الإرهاب، حيث إن الإرهاب لا دين له ولا وطن له».

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يذكر أن السفير الأميركي كريستوفر ستيفينز ولد في شمال كاليفورنيا، ودرس في جامعة بركلي وعمل محاميا مختصا بالشؤون التجارية الدولية في واشنطن قبل أن ينضم إلى الخارجية الأميركية في العام 1991 وعين سفيرا للولايات المتحدة في ليبيا منذ مايو 2012 وحتى مقتله.

وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج. (الإنترنت)