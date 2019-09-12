خافيير بارديم: السينما لها دور في الحفاظ على البيئة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 01:47 مساء
الممثل الإسباني خافيير بارديم خلال مشاركته في «تورنتو السينمائي» 11 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

شدد الممثل الإسباني خافيير بارديم على ضرورة أن تذكي السينما وعي الجمهور بشأن مكافحة التغير المناخي، خلال مشاركته في مهرجان «تورنتو السينمائي» لعرض وثائقي «ساكنتوري»، الذي يتتبع رحلته إلى القطب الجنوبي بالتعاون مع «غرينبيس».

ويتتبع هذا الوثائقي الذي صور العام الماضي خافيير وشقيقه كارلوس في رحلة رافقا فيها بعثة موفدة من المنظمة البيئية التي تطالب بجعل القطب الجنوبي منطقة محمية خالية من النشاط البشري، وفق «فرانس برس».

ونزل بارديم الحائز جائزة «أوسكار» أفضل ممثل في دور ثانوي سنة 2008 في غواصة صغيرة تسع لشخصين، لأخذ عينات من قاع المحيط من شأنها أن تثبت تداعيات الاحترار والصيد المفرط على الموقع.

وقال الممثل الإسباني: «لحسن الحظ أنني لا أخشى الأماكن الضيقة.. وكان الأمر أشبه بالوجود في بيضة كيندر».

ودعا بارديم المعروف بنضاله من أجل البيئة، قبل ثلاثة أسابيع من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى إبرام معاهدة دولية لحماية المحيطات، قائلا: «المحيطات بحاجة إلينا».

لكنه شدد خلال مهرجان «تورنتو» على قدرة السينما «على التوجه إلى ملايين الأشخاص» لتسريع النقلة إلى عالم أكثر مراعاة للبيئة.

بارديم، الذي يتفاوض مع «ديزني» على مشاركته في نسخة جديدة من فيلم «الحورية الصغيرة»، كان طلب من المخرج بوب مارشال «الاستفادة من هذه القصة الرائعة.. لإدماج مسألة حماية المحيطات في الأحداث».

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