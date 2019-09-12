بالصور: نجوم الفن في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 11:40 صباحا
جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)

احتفل الفنانان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، مساء الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأشرف عبدالباقي ومصطفى شعبان ويوسف الشريف ولبلبة وهشام ماجد ومحمود عبدالمغني وإسلام جمال وعلاء مرسي وخالد عليش وعماد زيادة وعلاء مرسي وعمرو سعد وكريم عفيفي، والمخرج بيتر ميمي، ومدير التصوير جلال الزكي.

كما حضر حفل الزفاف محمد حفظي وحسني شتا، والسيناريست محمد سيد بشير، والمنتج أحمد السبكي وغيرهم.

ودعا العروسان عددا كبيرا من أصدقائهما في الوسط الفني من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.

جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)
جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)
جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)
جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)
جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)
جانب من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد (تصوير: مصطفى مرتضى)
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