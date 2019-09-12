ظافر العابدين يبدأ تصوير مشاهده في «العنكبوت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 11:25 صباحا
يعرض لظافر حاليا مسلسل «عروس بيروت» (خاص لـ«بوابة الوسط»)

بدأ الفنان التونسي ظافر العابدين منذ أيام تصوير مشاهده في فيلم «العنكبوت» بمدينة الأقصر، الذي يؤدي فيه دور رجل أعمال تتعرض مشاريعه إلى الخطر، فيلجأ إلى ارتكاب أفعال غير مشروعة.

ويتعاون في بطولة الفيلم، بالإضافة إلى العابدين، كل من أحمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي ورامز أمير وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري، وفقا لبيان.

وأعرب ظافر عن حماسه للمشاركة في الفيلم، قائلا: «العنكبوت تجربة واعدة جدا، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، دوري فيه مختلف عما قدمته من قبل، وسعيد أكثر بفريق العمل الذي أتعاون معه في الفيلم».

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