وائل الرومي يبدأ تصوير فيلم «وادي الرجال»

المخرج وائل الرومي أثناء تصوير فيلم «وادي الرجال»11 سبتمبر 2019.(الإنترنت)

بدأ المخرج السوري وائل الرومي تصوير فيلم «وادي الرجال»، وهو من تأليف الكاتب الألماني غيرهارولد رولفس، وسيناريو وحوار عبدالباسط الجارد.

وقال مدير إدارة الإنتاج غيث بوحرورة لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «الفيلم يجسد قصة حقيقية كتبها رحالة ألماني في كتابه (رحلة إلى الكفرة) حول مقاومة الليبيين للأتراك ورفضهم دفع الميري (الضرائب) خلال فترة الاحتلال العثماني لليبيا».

وأضاف: «جرى اختيار أماكن التصوير في العديد من المدن منها ضواحي أجدابيا البيضان وبنغازي وجالو والكفرة».

ولفت بوحرورة إلى أن التصوير بدأ فجر اليوم الأربعاء بمشاركة الممثلين عبدالباسط الجارد وأحمد الزغيد وفرج لامين وأحمد العماري وحميد القذافي وأحمد المروكي وأبوبكر معيوف وعماد فضيل وحليمة الدرسي وعبدالعالي شعيب وعزالدين الدويلي ونور وياسمين وأسامة بركة وعوض السمين ومحمد شعيب وآخرين.

مدير إدارة الإنتاج غيث بوحرورة. (الإنترنت)

المخرج السوري وائل الرومي.(الإنترنت)