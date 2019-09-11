بالصور: هند صبري تحضر العرض الأول لـ«نورا تحلم» في «تورنتو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 03:08 مساء
هند صبري وفريق عمل فيلم «نورا تحلم» في «تورنتو» (خاص لـ بوابة الوسط)

حقق فيلم الفنانة التونسية، هند صبري، «نورا تحلم» ردود فعل قوية، بعد العرض العالمي الأول للعمل ضمن الاختيار الرسمي لقسم «اكتشافات» في مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي».

وأثارت هند إعجاب الحاضرين بارتدائها ملابس من تصميم «azzi and osta» وستايلست ياسمين عيسى، وأكسسوارات «michealaro» والشعر لـ«ananenoiu»، لتواصل صبري الظهور بإطلالات مميزة في المحافل المهمة التي تشارك فيها.

وشارك هند في حضور العرض العالمي الأول للفيلم كل من مخرجته هند بن جمعة والفنان لطفي العبدلي، وسيقام العرض الثاني للفيلم مساء الأربعاء.

«نورا تحلم» هو أول فيلم روائي طويل لمخرجته هند بن جمعة، وهو من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، وإيمان شريف، وجمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج «بروباغندا» عماد مرزوق.

وتلعب هند شخصية «نورا» بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، حيث تنتمي إلى الطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

هند صبري وفريق عمل فيلم «نورا تحلم» في «تورنتو» (خاص لـ بوابة الوسط)
هند صبري وفريق عمل فيلم «نورا تحلم» في «تورنتو» (خاص لـ بوابة الوسط)
هند صبري وفريق عمل فيلم «نورا تحلم» في «تورنتو» (خاص لـ بوابة الوسط)
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