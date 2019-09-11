انطلاق نشاطات نادي المهارات الحياتية في ليبيا

جمعة الفاخري خلال لقاءه مع مؤسسي نادي المهارات الحياتية في بنغازي (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، جمعة الفاخري، الإثنين وليد الشريف ووفاء بوجواري، مؤسسي نادي المهارات الحياتية في بنغازي.

واستهدف اللقاء التعريف بفكرة النادي والأهمية والأهداف المرجوة من إطلاقه في بنغازي، وإمكانية مشاركة الهيئة كجهة داعمة ومتداخلة لتنفيذ البرامج التي يتبناها النادي، وفق ما نشرت صفحة الهيئة في «فيسبوك».

أيضا شمل اللقاء التعريف ببرنامج نوادي المهارات الحياتية والمجتمعية، وإعلان انطلاق نشاطات نادي المهارات الحياتية في ليبيا ضمن مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومنظمة اليونيسيف.

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جمعة الفاخري خلال لقاءه مع مؤسسي نادي المهارات الحياتية في بنغازي (فيسبوك)