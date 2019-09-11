مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة «بعدك حياتي تمام» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 11:10 صباحا
الأغنية هي الرابعة من ألبومه الجديد «هتزهزه» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الشركة المنتجة ألبوم مصطفى حجاج «هتزهزه» الأغنية الرابعة، التي تحمل عنوان «بعدك حياتي تمام».

الأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ويتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة في طرح ألبوم مصطفى حجاج «هتزهزه»، عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرحه بالكامل مع آخر أغنية بالألبوم.

وشارك حجاج الفنانة السورية أصالة في أغنية فيلم «ولاد رزق 2» بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان «الصيف وصل»، بعد النجاح الكبير الذي جمعهما في أغنية «أنا ابن مصر».

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