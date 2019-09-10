هالة القصير تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«طنشي» (فيديو)

من كواليس احتفال هالة القصير بطرح أغنيتها الجديدة «طنشي» (خاص لـ بوابة الوسط)

اقتربت أغنية المطربة العراقية هالة القصير الجديدة «طنشي» من نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

واحتفلت نجمة برنامج المسابقات «ذا فويس» بطرح الأغنية وسط نخبة من نجوم الفن والصحافة والإعلام، وذلك داخل أحد مطاعم دبي برعاية وتنظيم من رجل الأعمال عبده شحادة.

وعبرت هالة عن سعادتها بالحفل وبالأجواء التي استمتع بها كل الحضور، واصفة المناسبة بالأكثر من رائعة.

وتناولت أغنيتها الجديدة فاعتبرتها بسيطة وقريبة من ذائقة الجمهور، متمنية أن تحصل على النسبة التي تستحقها من المتابعة.

أغنية «طنشي» من كلمات حسين الميامي وألحان يوسف الحنين، وتوزيع نور هاشم.

من كواليس احتفال هالة القصير بطرح أغنيتها الجديدة «طنشي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس احتفال هالة القصير بطرح أغنيتها الجديدة «طنشي» (خاص لـ بوابة الوسط)