إعلان تفاصيل جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 03:41 مساء
تقدم فقرات وفعاليات المؤتمر الصحفي الفنانة راندا البحيري (خاص لـ بوابة الوسط)

تنظم «هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام» في السادسة من مساء الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع».

وستقوم بتقديم فقرات وفعاليات المؤتمر الصحفي الفنانة راندا البحيري، فيما سيحل عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هاني رمزي وسامح الصريطي وإيهاب فهمي ونهال عنبر ومحسن منصور وأمل رزق وهالة فاخر ونشوى مصطفى وإيناس عز الدين والمطرب سامح يسري.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس «هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام»، وستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحفية غير مسبوقة لما تكتسبه جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضغط الدم يقلص دماغ الإنسان