إعلان تفاصيل جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» غدًا

تقدم فقرات وفعاليات المؤتمر الصحفي الفنانة راندا البحيري (خاص لـ بوابة الوسط)

تنظم «هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام» في السادسة من مساء الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع».

وستقوم بتقديم فقرات وفعاليات المؤتمر الصحفي الفنانة راندا البحيري، فيما سيحل عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هاني رمزي وسامح الصريطي وإيهاب فهمي ونهال عنبر ومحسن منصور وأمل رزق وهالة فاخر ونشوى مصطفى وإيناس عز الدين والمطرب سامح يسري.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس «هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام»، وستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحفية غير مسبوقة لما تكتسبه جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.