سهر الصايغ: تفاجأت برد فعل الجمهور عن «المتفائل»

سهر الصايغ في مشهد من مسرحية «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن فخرها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مضيفة «الوقوف على خشبة المسرح القومي شرف كبير لي وشيء أكثر من رائع، ويسعدني جدًا رد فعل الجمهور الذي يفاجئني ويعطينى دفعة قوية إلى الأمام، خصوصا وسط مجموعة من الفنانين المتميزين من أجيال مختلفة، ومخرج متمكن من أدواته».

ويعتبر العرض المسرحي «المتفائل» العرض الأول لسهر على خشبة المسرح القومى العريقة، ويتميز دورها بالعرض عن سابق أدوارها بأنه يجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض بشكل كوميدي وهذا ما جذبها للعمل.

وتجسد الفنانة المصرية شخصية «كوندا» وهي الشخصية التي تتميز بالطيبة والتفاؤل والتواضع، فهي أميرة من العائلة المالكة في فرنسا وتعيش قصة حب مع ابن خالها «كانديد» داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما حتى تجتمع مع من تحب في النهاية.

عرض «المتفائل» يقدم يوميا ما عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومي بالعتبة (وسط القاهرة)، وهو من بطولة سامح حسين ويوسف إسماعيل عزت زين وسوسن ربيع وآيات مجدي وتامر الكاشف وأمجد الحجار وزكريا معروف والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية «كانديد» للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

سهر الصايغ في مشهد من مسرحية «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

سهر الصايغ في مشهد من مسرحية «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)