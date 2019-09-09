سهر الصايغ: تفاجأت برد فعل الجمهور عن «المتفائل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 04:59 مساء
سهر الصايغ في مشهد من مسرحية «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن فخرها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مضيفة «الوقوف على خشبة المسرح القومي شرف كبير لي وشيء أكثر من رائع، ويسعدني جدًا رد فعل الجمهور الذي يفاجئني ويعطينى دفعة قوية إلى الأمام، خصوصا وسط مجموعة من الفنانين المتميزين من أجيال مختلفة، ومخرج متمكن من أدواته».

ويعتبر العرض المسرحي «المتفائل» العرض الأول لسهر على خشبة المسرح القومى العريقة، ويتميز دورها بالعرض عن سابق أدوارها بأنه يجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض بشكل كوميدي وهذا ما جذبها للعمل.

وتجسد الفنانة المصرية شخصية «كوندا» وهي الشخصية التي تتميز بالطيبة والتفاؤل والتواضع، فهي أميرة من العائلة المالكة في فرنسا وتعيش قصة حب مع ابن خالها «كانديد» داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما حتى تجتمع مع من تحب في النهاية.

عرض «المتفائل» يقدم يوميا ما عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومي بالعتبة (وسط القاهرة)، وهو من بطولة سامح حسين ويوسف إسماعيل عزت زين وسوسن ربيع وآيات مجدي وتامر الكاشف وأمجد الحجار وزكريا معروف والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية «كانديد» للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

سهر الصايغ في مشهد من مسرحية «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)
سهر الصايغ في مشهد من مسرحية «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفزاني: لابد من معايير لاختيار ضيوف القنوات الفضائية
رياضة محلية
تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شوربة البطاطا بالجبن