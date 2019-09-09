تعرف على ضيوف شرف مؤتمر جائزة «راشد بن حمد الشرقي» للإبداع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 02:51 مساء
رئيس «هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام» راشد بن حمد الشرقي (خاص لـ بوابة الوسط)

يحل عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني كضيوف شرف على المؤتمر الصحفي الذي تنظمه هيئة «الفجيرة للثقافة والإعلام» الأربعاء 11 سبتمبر، في العاصمة المصرية القاهرة للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع».

ومن المقرر أن يكون على رأس الحضور الفنانون هاني رمزي وهالة فاخر ونهال عنبر وسامح الصريطي وأحمد رزق وفتحي عبدالوهاب ونشوى مصطفى وأمل رزق ومحسن منصور وإيناس عز الدين والمطرب سامح يسري، والفنانة راندا البحيري التي ستتولى تقديم فعاليات المؤتمر، وفقا لبيان.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة «الفجيرة للثقافة والإعلام»، وستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحفية كبيرة لما تكتسبه جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.

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