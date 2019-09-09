تامر عاشور يتعاقد مع خطيبة الشرنوبي السابقة لإنتاج أعماله

تامر عاشور وسارة الطباخ بعد توقيع العقد (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقد المطرب المصري تامر عاشور أخيرًا مع المنتجة سارة الطباخ صاحبة شركة «Earth production» وخطيبة الشرنوبي السابقة.

انضمام عاشور لشركة سارة يلزمها بتولي وإدارة أعماله الغنائية الفترة المقبلة.

وأعرب تامر عن اعتزازه بهذا التعاقد، لأن سارة تفهم بدقة كل ما يحدث في الساحة الغنائية العربية، وتعرف جيدًا الحفاظ علي من تتعامل معه - على حد تعبيره- مضيفا أنه يتوقع مزيدا من النجاحات معها، وسويا سوف يحققان نقلات فنية غير متوقعة.

من جانبها أكدت سارة أن انضمام تامر هو إضافة قوية للشركة خلال الفترة المقبلة لما يتمتع به من موهبة خاصة وشعبية كبيرة في الوطن العربي.

ويشار إلى أن سارة الطباخ هي منتجة ألبومات محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة، والذي أعلن انفصاله عنها منذ أسابيع قليلة.