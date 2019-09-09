«يوم وليلة» في ختام «مالمو للسينما العربية» بالسويد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:30 مساء
مشهد من فيلم «يوم وليلة» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختير الفيلم المصري «يوم وليلة» من قبل إدارة مهرجان «مالمو للسينما العربية» للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة، حيث سيتم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر المقبل بالسويد.

واستقر صناع الفيلم على هذا الاسم بعد أن كان يحمل «يوم مصري»، وذلك عقب انتهاء عمليات المونتاج والمكساج الخاصة للعمل الذي أصبح جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم «يوم وليلة» من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلي وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة «المرايا» للإنتاج الثقافي و«الريماس» للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الانتاج عبدالله منصور و«لاين برديوسر» فدوى رفيق.

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