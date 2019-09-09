فيلم رعب يتصدر شباك التذاكر بـ 91 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 11:03 صباحا
ملصق فيلم «إت تشابتر تو» الذي تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في 26 أغسطس 2019 في كاليفورنيا (أ ف ب)

أعلنت شركة «اكزبيتر ريليشنز» حصد فيلم الرعب الجديد «إت تشابتر تو» 91 مليون دولار، متصدرا شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إلا أن هذا الفيلم المقتبس من رواية للأميركي، ستيفن كينغ، لم يستطع التفوق في الأسبوع الأول لعرضه في الصالات على الجزء الأول من السلسلة، الذي حصد خلال الأيام الثلاثة الأولى لعرضه في العام 2017 إيرادات بلغت 123 مليون دولار.

وفيلم «إت تشابتر تو» من بطولة جيسيكا تشاستين وجيمس ماكافوي وعيسى مصطفى وبيل هادر، وهو يروي قصة مجموعة من الأشخاص يتواجهون مع المهرّج الشرير القاتل في بنسيلفانيا الذي تواجهوا معه عندما كانوا مراهقين قبل 27 عاما.

وتراجع فيلم «إنجيل هاز فالن» من إنتاج «لاينزغايت» الذي يروي قصة عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرارد باتلر يتّهم خطأ بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي (مورغن فريمان)، إلى المركز الثاني وحقق إيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

وفي المركز الثالث حل الفيلم الكوميدي «غود بويز» من إنتاج «يونيفرسل» بإيرادات بلغت 5,4 ملايين دولار.

وجاء فيلم «لايين كينغ» (الأسد الملك) بنسخته الجديدة من إنتاج «ديزني» في المرتبة الرابعة وحصد عائدات مجموعها 4,2 ملايين دولار.

وحافظ فيلم «أوفركامر» من إنتاج «سوني» وبطولة أليكس كندريك وآرين رايت تومسون على المركز الخامس وحقق مجموع عائدات بلغت 3,8 ملايين دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:
6- «فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند شو» مع 3,7 ملايين دولار
7- «ذي بينات باتر فالكون» مع 2,3 مليون دولار.
8- «سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك» مع 2,3 مليون دولار.
9- «ريدي أور نوت» مع 2,2 مليون دولار.
10- «دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد» مع 2,2 مليون دولار.

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