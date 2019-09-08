بالصور: تفاصيل فيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز الجديد

من كواليس تحضير فيلم «كيره والجن - 1919» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت الشركة المنتجة فيلم «كيره والجن - 1919»، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، الاستعدادات والتحضيرات النهائية لبدء التصوير.

الفيلم من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، واللذين يجسدان «كيره والجن» بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد، حيث وضعت شركة «سينرجي فيلمز» خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، وكذلك جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الغرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا، بحسب بيان الشركة.

الفيلم يعد من أقوى الأفلام في تاريخ السينما المصرية إنتاجا ونجوما وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات أبناء المحروسة منذ 100 عام بشكل مشرف وحقيقي.

وحددت شركة «سينرجي فيلمز» منتصف شهر ديسمبر المقبل للبدء في تصوير الفيلم، إذ يعقد مخرج العمل مروان حامد جلسات عمل مكثفة حاليا مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز والكاتب أحمد مراد والمنتج أحمد بدوي مدير عام الشركة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة لوضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر مشاركتهم فى العمل، والبدء فى إبرام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

من كواليس تحضير فيلم «كيره والجن - 1919» (خاص لـ بوابة الوسط)