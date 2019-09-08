ميك جاغر ينتقد دونالد ترامب بمهرجان البندقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 04:34 مساء
ميك جاغر في مهرجان البندقية السينمائي (أ ف ب)

حمل قائد فرقة «رولينغ ستونز» البريطانية، ميك جاغر، خلال وجوده بمهرجان البندقية السينمائي، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منددًا بفظاظته وأكاذيبه وسياسته البيئية.

وأكد جاغر أنه يدعم الناشطين الشباب المدافعين عن المناخ الذين احتلوا السجادة الحمراء لبعض الوقت، السبت، خلال مهرجان البندقية، وأسف للمستوى الذي تراجعت إليه السياسة «بما في ذلك في بلدي خلال الأسبوع الحالي» في إشارة لبريطانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وندد مغني الروك، البالغ 76 عامًا، بالفظاظة التي تتسم بها الحياة العامة مُـقرًّا في الوقت نفسه بأنه لا يؤيد «الكياسة على الدوام، لكن عندما نرى ما يحصل الآن في الكثير من الدول ومن بينها بلدي والولايات المتحدة نرى أن التغير الحاصل جذري»، وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بحسن التصرف لكني أتساءل إلى أين سيقودنا الاستقطاب والفظاظة والأكاذيب».

وأتى كلام جاغر خلال عرض فيلم «ذي برنت أورنج هيرسي» التشويقي الذي تدور أحداثه في أوساط الفن، ويلعب فيه دور جامع أعمال فنية ثري.

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