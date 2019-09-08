«ثقافة سرت» ينظم ندوة حول الرؤية المستقبلية لتطوير المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 12:55 مساء
«ثقافة سرت» ينظم ندوة حول الرؤية المستقبلية لتطوير المدينة (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة سرت ضمن صالونه الثقافي الشهري الخميس، ندوة بعنوان «سرت نحو مُستقبل أفضل»، و أدار اللقاء نوري الزياني، بحضور مدير مكتب الثقافة سرت، وعدد من المثقفين والإعلاميين ورواد الصالون.

تم التطرق في الندوة للرؤية المستقبلية في تطوير مدينة سرت، وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق طموحاتهم بتجاوز المشاكل الحالية، وتم طرح التساؤلات والتوضيحات حول عملية التطوير ودور أبناء المدينة فيها، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وعقب الندوة زار الحضور إذاعات مكتب الثقافة للإطلاع على طبيعة سير العمل فيها والتعرف على أقسامها وما تقدمه من برامج.

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