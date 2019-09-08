مغنية بوب تدعو محبيها إلى التظاهر لصالح المناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 12:13 مساء
مغنية البوب بيلي إيليش، مارس 2019 (أ ف ب)

دعت مغنية البوب، بيلي إيليش، محبيها في أنحاء العالم أجمع إلى المشاركة في الاحتجاجات الضخمة على تغير المناخ المقررة إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحضت المغنية الأميركية متابعيها البالغ عددهم 37 مليونًا على «إنستغرام» على «النزول إلى الشوارع» يومي 20 و27 سبتمبر للمشاركة في تظاهرات تتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ، وفق «فرانس برس».

وكتبت عبر حسابها: «حاليًا ثمة الملايين من الأشخاص في أنحاء العالم يتوسلون قادتنا للاهتمام (بقضية المناخ). درجات الحرارة ترتفع بوتيرة غير مسبوقة، والجليد يذوب ومستوى المحيطات يرتفع والحياة البرية تسمم وغاباتنا تحترق».

والأربعاء، أصدرت إيليش (17 عامًا) فيديو كليب أغنية «آل غود غيرلز غو تو هل» المليئة بالإشارات الرمزية إلى الكوارث البيئية.

ومن المزمع تنظيم تظاهرات ضخمة بقيادة شباب حول العالم يومي 20 و27 سبتمبر للضغط على الزعماء المجتمعين في نيويورك في إطار قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ في 23 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تقود الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، الاحتجاجات في نيويورك. ووصلت إلى العاصمة المالية الأميركية الأسبوع الماضي بعد عبورها المحيط الأطلسي على متن زورق سريع لا يصدر انبعاثات الكربون.

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