السوداني أمجد أبو العلاء يفوز بـ«أسد المستقبل» في «البندقية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 11:42 صباحا
المخرج السوداني أمجد أبو العلاء يتسلم جائزة «أسد المستقبل» (أرشيفية: الإنترنت)

فاز المخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة «أسد المستقبل» لأحسن عمل أول في مهرجان «البندقية السينمائي الدولي» عن فيلمه «ستموت في العشرين».

فيلم «ستموت في العشرين» هو أول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلاء، وهو مستوحى من القصة القصيرة «النوم عند قدمي الجبل» للكاتب السوداني حمور زيادة.

تدورأحداث «ستموت في العشرين» بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش مُزمل أيامه في خوف وقلق بالغين، إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر سليمان.

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