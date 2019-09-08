إطلاق النار على محامٍ مثَّل أساب روكي

مغني الراب الأميركي أساب روكي في باريس (أ ف ب)

أُصيب المحامي السويدي الذي مثَّل مغني الراب الأميركي أساب روكي، بطلقات نارية الجمعة في ستوكهولم، وفق ما قالت الشرطة، مضيفة أنها فتحت تحقيقًا وأوقفت مشتبهًا فيه.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في محاولة قتل هنريك أولسون ليليا بعدما أطلق مهاجم النار عليه على جزيرة كونغشولمن الصغيرة الواقعة في العاصمة السويدية، في ما وصفته السلطات بأنه «تصرف فردي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الهجوم لا يبدو مرتبطًا بعمله، وأكدت ميا إيدول إنسولاندر من نقابة المحامين السويدية أن ليليا هو الضحية، وجاء في بيان للشرطة «نُقل المصاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وما زالت خطورة إصابته غير معروفة في هذه المرحلة»، وأوضحت إنسولاندر: «إنه على قيد الحياة، لكنني لا أعرف أكثر من ذلك، ونحن نجهل السبب وراء هذا التصرف».

وأوردت وسائل إعلام محلية أنه جرى إطلاق النار على ليليا مرات عدة خارج المبنى السكني، حيث يعيش فيما كان متجهًا للعمل وأن هناك معلومات تفيد بأنه أُصيب في صدره ورأسه وبطنه.

وكان ليليا في فريق الدفاع عن أساب روكي عندما حُكم على المغني بالسجن مع وقف التنفيذ الشهر الماضي بعد إدانته بتهمة اللجوء للعنف خلال عراك وقع في شوارع ستوكهولم في أواخر يونيو، إلا أنه تخلى عن القضية لأسباب مجهولة وسلمها لزميله سلوبودان يوفيتشيتش.