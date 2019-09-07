فيلم «جوكر» للأميركي تود فيليبس يفوز بجائزة الأسد الذهبي في البندقية

من اليسار المخرج تود فيليبس، يحمل جائزة الأسد الذهبي. (الإنترنت)

فاز فيلم «جوكر» للأميركي تود فيليبس حول عدو باتمان اللدود، بجائزة الأسد الذهبي في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان البندقية، على ما أعلن رئيس بينالي البندقية باولو باراتا.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم إلى «جاكوز» للمخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي وهو فيلم تشويق سياسي يستعيد قضية دريفوس وهي فضيحة مناهضة للسامية في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا أثار اختياره ضمن المسابقة الرسمية جدلا بسبب الملاحقات في حق المخرج في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب قاصر في العام 1977.

وقد تسلمت الجائزة زوجة المخرج الممثلة الفرنسية إيمانويل سينييه مكتفية بشكر لجنة التحكيم والقول إن رومان بولانسكي «يريد شكر منتجيه» و«كل الممثلين وفريقه التقني».

وكانت كأس فولبي لأفضل ممثلة من نصيب الفرنسية أريان اسكاريد عن دورها في «غلوريا موندي» لروبير غيديغيان وجائزة أفضل ممثل إلى الإيطالي لوكا مارينيلي عن «مارتن إدن» لبييترو مارسيلو.

وأهدى الممثل الإيطالي جائزته إلى «كل الأشخاص الذين ينقذون أشخاصا في البحر».

وذكرت أريان أسكاريد بأنها من عائلة مهاجرين إيطاليين أتوا إلى فرنسا «هربا من البؤس» مهدية جائزتها إلى كل الذين «يعيشون إلى الأبد في عمق المتوسط».