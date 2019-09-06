هيئة الإعلام تنظم دورة في الصحافة بجامعة بنغازي الحديثة

نظمت الهيئة العامة للإعلام والثقافة «دورة تحرير الخبر في الصحافة الإلكترونية والراديو والتلفزيون»، بإشراف الأستاذة الصحفية ابتسام إغفير.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة إن الدورة «شارك فيها 40 متدربا من طلاب كلية الإعلام، والمختصون في المجال الإعلامي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الهدف من هذه الدورة «رفع كفاءة المتدربين والكوادر الصحفية والإعلامية العلمية والمهنية، وذلك للمساهمة بهم في الرقي بالمستوى الإعلامي للبلاد والمنافسة بهم محليا ودوليا».



وجرى توزيع شهادات المشاركة بالدورة بحضور رئيس جامعة بنغازي الحديثة كمال الويبة، ومدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة علي بن سعود، ومدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي.