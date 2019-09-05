مؤسسة ألمانية تقدم منحا للطلبة الليبيين في الموسيقى والمسرح والسينما

أعلنت سفارة ألمانيا لدى ليبيا أن مؤسسة «DAAD» الألمانية قدمت عددا من المنح للدراسات العليا للطلبة الليبيين في الموسيقى والمسرح والسينما والفنون الجميلة.

وقال مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية الليبية بطرابلس الخميس إن «مؤسسة (DAAD) للتبادل الأكاديمي الألمانية تقدم عددا من منح الدراسات العليا للعام الجامعي 2019 - 2020م في مجالات الموسيقى، والفنون المسرحية، والفنون الجميلة، والتصميم، والاتصال المرئي والأفلام، الهندسة المعمارية».

ولفت مكتب التعاون الدولي إلى الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة التقدم مباشرة بشكل شخصي إلى مؤسسة «DAAD» الألمانية عبر موقعها الإلكتروني: «WWW.fundig-guide.de».

كما نوه مكتب التعاون الدولي إلى إرسال المستندات والوثائق المطلوبة (نسخة ورقية) إلى عنوان المؤسسة في مدينة بون: «DAAD,Referat st33,kennedyallee50,53175 Bonn».

وأشار مكتب التعاون الدولي إلى ضرورة مراعاة المواعيد المحددة للتسجيل في المنحة الخاصة بكل مجال.