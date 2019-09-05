المسرح الشعبي يستعد لتقديم مسرحية «حميدة راجلها حميد»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 05 سبتمبر 2019, 09:24 مساء

بدأ المخرج محمد الصادق في بروفات مسرحية «حميدة راجلها حميد» بالمسرح الشعبي بنغازي ، وهي من تأليف الكاتب الراحل علي الجهاني، وبطولة الفنانة سلوى المقصبي والفنان ميلود العمروني.

وقالت النجمة سلوى المقصبي لـ«بوابة الوسط» الخميس «بعد غيابي عن المسرح وخاصة المسرح الجماهيري أعود بمسرحية حميدة وراجلها حميد كتكريم لكل من كان في العمل المسرحي في السابق».

وأضافت: «المسرحية من تأليف الكاتب الراحل علي الجهاني وإخراج الفنان الراحل فرج الربع، وجاء التكريم من قبل المسرح الشعبي لهم بإعادة إنتاج هذا العمل وبطلة العمل أيضا الفنانة الراحلة نعيمة بوزيد، والتي أقوم أنا بإعادة دورها».

ولفتت الفناة سلوى المقصبي إلى أن «المخرج محمد الصادق قرر الإبقاء على اسم الفنان الراحل فرج الربع كمخرج للمسرحية، بينما اختار الصادق أن يكون مشرفا عاما للعمل».

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