تعرف على الأفلام العربية في الدورة الثالثة لـ«الجونة السينمائي»

مشهد من الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستقبل مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الثالثة عددا من الأفلام العربية التي تعرض ضمن أقسامه المختلفة.

حيث تنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام: «1982» للمخرج وليد مؤنس (لبنان، الولايات المتحدة الأميركية، النرويج)، «آدم» للمخرجة مريم توزاني، (المغرب، فرنسا)، «بابيشا» للمخرجة مونية مدور (الجزائر، فرنسا، بلجيكا)، «نورا تحلم» للمخرجة هند بوجمعة (تونس، فرنسا، بلجيكا)، «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبوالعلا (السودان، مصر، فرنسا، ألمانيا، النرويج).

وتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، أفلام: «143 طريق الصحراء» للمخرج حسن فرحاني (الجزائر، فرنسا)، «حديث عن الأشجار» للمخرج صهيب قسم الباري (فرنسا، ألمانيا، السودان، تشاد).

وتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، أفلام: «أمي» للمخرج وسيم جعجع (لبنان)، «سلام» للمخرج زين دريعي (الأردن، ألمانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة)، «سيلفى زين» للمخرجة أميرة دياب (فلسطين)، «عمى ألوان» للمخرجة منة إكرام (مصر، المملكة المتحدة)، «فريكة» للمخرج باسل غندور (الأردن)، «المختبر» من إخراج لاريسا سنسور، سورين ليند (الدنمارك، المملكة المتحدة، فلسطين)، «هذه ليلتلي» للمخرج يوسف نعمان (مصر)، «زلاجة مائية» للمخرج شريف عبدالمولى (هولندا).

ويعرض ضمن قسم (الاختيار الرسمي خارج المسابقة، فيلما: «الفارس والأميرة» من إخراج بشير الديك، إبراهيم موسى (مصر، المملكة العربية السعودية)، «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت (مصر).

مشهد من الفيلم الجزائري «بابيشا» الجزائري (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من الفيلم المصري «عمى ألوان» (خاص لـ بوابة الوسط)