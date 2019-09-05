معرض للكتب المستعملة في مدينة غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 04:14 مساء
معرض للكتب المستعملة في مدينة غدامس (فيسبوك)

انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الكتاب المستعمل، الذي ينظمه مكتب الثقافة غدامس، ويستمر لمدة يومين في المركز الثقافي في المدينة.

وتتميز هذه الدورة بعرض عدد كبير من العناوين الثقافية المتنوعة، إلى جانب كتب مخصصة للأطفال. ويهدف المعرض إلى تشجيع القراءة وتوفير الكتب بأسعار منخفضة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ويفتح المعرض أبوابه على فترتين صباحية ومسائية، وشهد اليوم الأول محاضرة ثقافية بعنوان «الشيخ عبد الرحمن البوصيري.. آثاره ومآثره»، في دراسة قدمها أبوبكر عمر هارون، وأنشطة لإبداعات منتدى الطفل المثقف بالمركز الثقافي.
 

معرض للكتب المستعملة في مدينة غدامس (فيسبوك)
معرض للكتب المستعملة في مدينة غدامس (فيسبوك)
معرض للكتب المستعملة في مدينة غدامس (فيسبوك)
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