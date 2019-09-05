هدى مجد تبدأ تصوير دورها في «الآنسة فرح»

شاركت هدى مجد من قبل في مسلسلات «نسر الصعيد» و«الزيبق» (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك الفنانة الشابة هدى مجد في بطولة مسلسل «الآنسة فرح» مع المخرج أحمد الجندي، حيث انتهت من تصوير جزء من مشاهدها خلال الأسابيع الماضية، وتستعد لاستئناف التصوير مرة أخرى هذا الأسبوع.

وتجسد هدى في العمل شخصية مختلفة وجديدة لم تقدم كثيرا في الدراما المصرية. «الآنسة فرح» مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane the virgin» ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل واحد يتكون من 22 حلقة.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وهبة عبدالعزيز عارفة عبدالرسول وجيلان علاء ومريم الخشت ومحمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي.

وشاركت هدى مجد قبل ذلك في مسلسلات «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، و«الرحلة» مع باسل خياط، و«الزيبق» مع كريم عبدالعزيز، و«الحالة ج» مع حورية فرغلي، وإخراج حسين شوكت، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل «بين عالمين» مع طارق لطفي ولقاء الخميسي وإخراج أحمد مدحت.