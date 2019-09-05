مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نبيلة عبيد في دورته الـ 35

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 11:15 صباحا
مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نبيلة عبيد في دورته الـ 35 (ارشيفية:انترنت)

 أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم الممثلة نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على دورته الخامسة والثلاثين التي تقام في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من أكتوبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن هذا التكريم يأتي «تقديرًا لمشوارها الفني الثري»، ودأب المهرجان في السنوات القليلة الماضية على إطلاق اسم أحد كبار الفنانين على كل دورة، وحملت الدورات السابقة أسماء نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي وغيرهم، وفقًا لوكالة رويترز.

بدأت نبيلة عبيد (74 عامًا) مشوارها الفني في مطلع الستينات وقدمت على مدى أكثر من خمسة عقود عشرات الأفلام السينمائية وبعض المسلسلات التلفزيونية وعددًا محدودًا من المسرحيات.

ونقل البيان عن الفنانة قولها إنها تحمل ذكريات لا تنسى مع مهرجان الإسكندرية الذي حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ولا يزال التحقيق مستمرًا».

وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة القادمة للمهرجان «يعد تكريمًا كبيرًا يضاف لانجازات مشوارها الفني» مشيرة إلى أنها تتوق للحظة الوقوف على المسرح والاحتفال مع جمهور الإسكندرية بحصاد رحلة عطائها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة