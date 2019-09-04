لصوص ينتزعون عملًا لبانكسي بالمنشار

أحد أعمال بانكسي (أ ف ب)

أعلن متحف الفن الحديث، الثلاثاء، سرقة عمل للفنان البريطاني الشهير بانكسي، من خارج مركز بومبيدو في العاصمة الفرنسية (باريس).

وأوضح مركز بومبيدو أن الرسم المسروق يبيّن جرذًا، ملثمًا ظهر في يونيو 2018 على حائط موقف السيارات الخاص به، حسب «فرانس برس».

وأضاف أنه يشتبه في أن اللصوص استخدموا منشارًا لانتزاع الرسم، الذي كان مزودًا بواجهة من زجاج البليكسي لمنع سرقتها. وأشار إلى أن حراس الأمن أمسكوا العام الماضي بلصوص كانوا يحاولون سرقة هذا العمل.

وقال هذا المكان الذي يضم أكبر مجموعة من الفنون المعاصرة في أوروبا، لكنه لا يملك أي عمل لبانكسي الذي يعتبر أشهر فناني الغرافيتي في العالم، إنه تقدم بشكوى إلى الشرطة.

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وتبقى هوية بانكسي، الذي يعد من أشهر فناني الشارع في العالم، محطّ لغز كبير منذ انطلاق مسيرته في التسعينات.

ولم ير أحد صورة للفنان المتحدر من بريستول، والذي غالبًا ما يندد في أعماله بنزعة المجتمع الاستهلاكية والإمبريالية الأميركية ومصير اللاجئين في رسوماته المنتشرة في العالم، من لندن إلى غزة.