«ميكا» يحصد جائزة «الجونة» في ورشة «فاينال كت فينيسيا»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 12:38 مساء
مشهد من فيلم «ميكا» المغربي (خاص لـ بوابة الوسط)

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان «الجونة السينمائي» شراكته مع ورشة «فاينال كت فينيسيا»، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. 

ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى «ميكا» للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المرضى في حي فقير محكوم عليه بالدمار. صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا. 

ورشة «فاينال كت فينيسيا» هي ورشة تقام بالتوازي مع مهرجان «فينيسيا السينمائي» وتوفر فرصًا لستة أفلام سينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج لصناع أفلام من أفريقيا والشرق الأوسط، لتسهيل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات بين هذه المشاريع والأسواق السينمائية. تعمل الورشة على مدار ثلاثة أيام من الفعاليات، وتٌقدم فيها المشاريع إلى المنتجين والمشترين والموزعين والشركات المُقدمة لخدمات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات.

اختارت الورشة في دورتها السابعة هذا العام 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 4 منهم من العالم العربي، وفيلمين من أفريقيا، وهم: «كلشي ماكو» لميسون الباججي (العراق - روائي)، و«ميكا» لإسماعيل فروخي (المغرب - روائي)، و«كباتن الزعتري» لعلي العربي (مصر - وثائقي)، و«ماكونجو» لإلفيس سابين نجايبينو (أفريقيا الوسطى - وثائقي)، إضافة إلى «نرجس، الجزائر، المريخ» لكريم عينوز (الجزائر - وثائقي) و«على طريق المليار» لديودو حمادي (الكونغو - وثائقي). وتبلغ قيمة الجوائز المُقدمة من الورشة نحو 92 ألف يورو مقدمة من مهرجان «فينسيا» وشركائه.

من فعاليات ورشة «فاينال كت فينسيا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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