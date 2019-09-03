1,3 مليون زائر لمعرض «توت عنخ أمون» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:42 صباحا
نسخة من القناع الجنائزي لتوت عنخ آمون في نيويورك، 23 نوفمبر 2015 (أ ف ب)

استقطب معرض «توت عنخ أمون، كنز الفرعون» في باريس أكثر من 1,3 مليون زائر منذ افتتاحه في 23 مارس، وأصبح تاليا أكثر المعارض جذبا للزوار في تاريخ العاصمة الفرنسية.

وأشار منظمو الحدث الثلاثاء، إلى أن «عدد البطاقات المباعة لمعرض (توت عنخ أمون، كنز الفرعون) الذي فتح أبوابه في 23 مارس 2019 في قاعة غراند هال في لافيليت شمالي باريس، تخطى عتبة 1,3 مليون، متجاوزا تاليا الرقم الذي سجله معرض (توت عنخ أمون وعصره) سنة 1967 والذي استقطب 1,2 مليون زائر إلى قاعة بوتي باليه في باريس أيضًا». ويغلق المعرض أبوابه في 22 سبتمبر، وفق «فرانس برس».

وانتقل معرض «توت عنخ أمون، كنز الفرعون» من القاهرة إلى لوس أنجليس قبل أن يحط رحاله في لندن ثم في سيدني. وتنتهي هذه الجولة في 2024 مع جولات عدة أخرى.

وستُنقل القطع الـ150 لإلحاقها ببقية المجموعة الدائمة في المتحف المصري الكبير الجديد في القاهرة.

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