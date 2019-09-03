كتاب يكشف حيل واينستين لإسكات ضحاياه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 10:25 صباحا
هارفي واينستين في نيويورك، 26 أبريل 2019 (أ ف ب)

يعتزم الصحفي الأميركي رونان فارو الحائز جائزة «بوليتزر» عن تحقيقه في قضية هارفي واينستين نشر كتاب حول محاولات المنتج الهوليوودي إسكات ضحاياه يصدر في السابع عشر من أكتوبر، بحسب ما أفادت دار النشر التي يتعاون معها في فرنسا.

ويكشف الكتاب الذي يحمل عنوان «كاتش أند كيل»، «الآليات التي يلجأ إليها المتحرشون لإسكات ضحاياهم»، بحسب دار «كالمان-ليفي» التي ستصدره بالفرنسية بعد يومين من طرحه في الأسواق الأميركية حيث تتولى دار «ليتيل، براون أند كومباني» نشره، وفق «فرانس برس».

ونشر رونان فارو، ابن الممثلة ميا فارو والمخرج وودي آلن، في أكتوبر2017 تحقيقا مطولا عن تصرفات المنتج الهوليوودي هارفي واينستين. 

وأثار هذا المقال شرارة انطلاقة حركة «#أنا أيضا» المناهضة للتحرش الجنسي وأدى إلى سقوط رؤوس كبيرة أخرى في مجالات متعددة على خلفية الممارسات عينها.

ونال الصحفي البالغ من العمر 31 عاما والمتعاون مع «نيويوركر» جائزة «بوليتزر» عن هذا التحقيق بالتشارك مع صحفيتين في «نيويورك تايمز» كانتا أول من تناول قضية هارفي واينستين.

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