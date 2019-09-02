«إنجيل هاز فالن» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 12:24 مساء
جيرار باتلر خلال العرض الأول لـ«إنجيل هاز فالن» في لوس أنجليس، 20 أغسطس 2019 (أ ف ب)

حافظ فيلم «إنجيل هاز فالن» من إنتاج «لاينزغايت» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الجزء الثالث من سلسلة «فالن» بعد «أوليمبس هاز فالن» في العام 2013 و«لندن هاز فالن» في العام 2015، خلال الأيام الثلاثة من عطلة نهاية الأسبوع 11,6 مليون دولار و14,5 مليون خلال فترة أربعة أيام بمناسبة عيد العمل في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وتدور قصة هذا الفيلم حول عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرار باتلر يتّهم خطأ بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي (مورغن فريمان).

وبقي في المرتبة الثانية الفيلم الكوميدي «غود بويز» من إنتاج «يونيفرسل» محققا في ثلاثة أيام 9,2 ملايين دولار (11,6 مليون دولار في أربعة أيام).

وحل ثالثا فيلم «لايين كينغ» (الأسد الملك) بنسخته الجديدة من إنتاج «ديزني» بإيرادات بلغت 6,7 ملايين دولار خلال ثلاثة أيام (9,2 ملايين دولار في أربعة أيام).

أما المركز الرابع فذهب إلى فيلم «فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند شو» من بطولة دواين جونسون وجايسون ستايثام ومن إنتاج «يونيفرسل» بإيرادات بلغت 6,3 ملايين دولار (8,1 ملايين دولار في أربعة أيام).

وتراجع فيلم «أوفركامر» من إنتاج «سوني» وبطولة أليكس كندريك وآرين رايت تومسون إلى المركز الخامس بعائدات بلغت 5,7 ملايين دولار (7,9 ملايين دولار في أربعة أيام).

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:
6- «ريدي أور نوت» مع 5,6 ملايين دولار (6,7 ملايين دولار في أربعة أيام). 

7- «سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك» مع 5 ملايين دولار (6,2 ملايين دولار في أربعة أيام).

8- «سبايدر مان: فار فروم هوم» مع 4,3 ملايين دولار (5,4 ملايين دولار في أربعة أيام).

9- «دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد» مع 4,1 ملايين دولار (5,7 ملايين دولار في أربعة أيام).

10- «ذي أنغري بيردز موفي 2» مع 4,1 ملايين دولار (5,5 ملايين دولار في أربعة أيام).

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