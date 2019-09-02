إصابة ممثل أميركي في حادث سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 10:27 صباحا
الممثل كيفن هارت، يناير 2019 (أ ف ب)

نقل الممثل الأميركي كيفن هارت إلى المستشفى الأحد، بعد تعرضه «لإصابات خطرة في الظهر» من جراء حادث سيارة، بحسب ما كشفت سلطات كاليفورنيا.

وورد في بيان صدر عن هيئة «كاليفورنيا هايواي باترول» أن الممثل البالغ من العمر 40 عاما كان يجلس في مقعد الراكب على متن سيارته من طراز «بليموث باراكودا» التي تعود للعام 1970، على طريق ملهولاند في منطقة لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وفقد السائق جاريد بلاك السيطرة على السيارة التي سقطت في واد على حافة الطريق.

وعلق بلاك (28 عاما) مع الراكبة الثالثة، وهي عارضة الأزياء ريبيكا بروسترمان، في السيارة.

وأفاد تقرير السلطات بأن «هارت وبلاك تعرضا لإصابات خطرة في الظهر، وهما نقلا إلى مستشفى قريب حيث يتلقيان العلاج».

أما الشابة البالغة من العمر 31 عاما وهي خطيبة بلاك، فلم تصب في الحادث.

وأظهرت تحاليل أن بلاك لم يكن قد استهلك لا مخدرات ولا مشروبات كحولية.

اشتهر الممثل والفكاهي كيفن هارت بأدواره في أفلام مثل «جومانجي» و«سنترال إنتيليجنس».

وتصدر الأخبار في ديسمبر الماضي عندما اضطر إلى التخلي عن تقديم حفل «أوسكار» بسبب بروز تغريدات قديمة له تنطوي على معاداة للمثليين.

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