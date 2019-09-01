جرائم مثيرة تكشفها نيللي كريم في «اختفاء»

بوستر مسلسل «اختفاء» (خاص لـ بوابة الوسط)

جرائم اختفاء غامضة ترتبط جميعًا بخيط واحد تنكشف تباعًا ويزداد عددها وتفاصيلها كلما حاول أحد كشف تفاصيلها، الدراما المميزة «اختفاء» ينطلق عرضها في الثامنة يوميًّا بداية من الأحد، على قناة «إم بي سي مصر».

تدور الأحداث حول الأستاذة الجامعية «فريدة المنشاوي» نيللي كريم التي تعيش في روسيا بعد أن تركت زوجها في المستشفي، لكن فجأة ودون مقدمات يختفي زوجها «شريف عفيفي» هشام سليم، في ظروف غامضة نتيجة خلافه مع أحد رجال الأعمال.

وتبدأ رحلة البحث عنه وتضطر للعودة إلى مصر وبعد عودتها تكتشف الكثير من المفاجآت حول زوجها ومنها زواجه من «سلافة» بسمة، لتدخل معها في صراعات كثيرة ومع الأحداث تنفجر الكثير من الحكايات في حياة زوجها، التي تربط اختفاءه بقصص اختفاء أخرى في الستينات لم يكتشفها أحد.

مسلسل «اختفاء» كتبه أيمن مدحت وأخرجه أحمد مدحت، ويشارك فيه العديد من نجوم الدراما، نيللي كريم وبسمة وهشام سليم ومحمد ممدوح وإنعام سالوسة وعبدالرحمن أبو زهرة.