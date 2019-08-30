مهرجان درنة الزاهرة يستعد لانطلاق دورة الفنان «عبدالرحيم عبدالمولى»

الفنان عبدالرحيم عبدالمولى. (تصوير: شحات أشليمبو)

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي البدء في استقبال المشاركات من قبل الفرق المسرحية والفنانين.

وفي لمسة وفاء من اللجنة العليا للمهرجان سيطلق على النسخة الثانية من المهرجان اسم دورة الفنان «عبدالرحيم عبدالمولى» تكريمًا للراحل وماقدمه خلال مسيرته الفنية.

وقال رئيس المهرجان الفنان رمضان الطيرة لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المهرجان محلي خاص بالمسرحيات الليبية فقط».

ولفت الطيرة إلى أن «المهرجان يهدف إلى عرض 5 مسرحيات فقط لعدد من الأسباب أهمها إنه مهرجان خاص ولا تتحمل تكاليفه أي جهة رسمية».

ودعا الفنان رمضان الطيرة الفنانين إلى «إرسال CD للعمل المشارك وذلك لعرضه على اللجنة والموافقة عليه وأن تكون الفرقة المسرحية لا يتجاوز عدد أفرادها 7 أشخاص».

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تتكون من الفنان رمضان الطيرة رئيسًا، والفنان الناجي عبد اللطيف مديرا عامًا، وميلاد الحصادي مديرا فنيًا، وحمدي بن زابيه علاقات العامة، وعلي الحاسي مديراً ماليًا.