هند صبري تتسلم جائزة «الصحفيات الإيطاليات» في فينسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 03:03 مساء
هند صبري خلال افتتاح مهرجان «البندقية» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات النجمة هند صبري لتفوز بجائزة «starlight cinema award» لهذا العام وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة.

وأصبحت هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت العام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 سبتمبر المقبل في تمام السادسة مساء، وذلك بعد أن فاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين، منهم النجم العالمي آل باتشينو.

وتشارك هند حاليًا ضمن فعاليات مهرجان «فينسيا السينمائي الدولي» في دورته الـ 76 كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها هذا العام. وتستمر النجمة العربية حاليًا في مشاهدة الأفلام المرشحة للقسم الذي تحكم فيه، مؤكدة أنها تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة والمرأة العربية في مثل هذا المحفل العالمي.

وستطير هند صبري من فينسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي المصنف ضمن أكبر خمسة مهرجانات بالعالم، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي «حلم نورا» والذي يعرض في المسابقة الرسمية لقسم «استكشاف» في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر.

«حلم نورا» تلعب فيه هند شخصية «نورا» بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، وتنتمي «نورا» للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

فيلم «حلم نورا» من إخراج التونسية هند بوجمعة، وبطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة «بروباغندا -عماد مرزوق».

هند مع أعضاء لجنة تحكيم العمل الأول في فينسيا (خاص لـ بوابة الوسط)
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