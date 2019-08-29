نقل المخرج أوليغ سينتسوف لموسكو تمهيدًا لتبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 02:11 مساء
المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف في سيبيريا وزعتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في روسيا (أ ف ب)

نُقــل السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا إلى موسكو من معتقله في الشمال الروسي، على ما أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية لافتة إلى أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا إلى التوجه لتسليمه إلى أوكرانيا في إطار تبادل سجناء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطّلع قوله إن المخرج الأوكراني «نُقل إلى موسكو في إطار تبادل سجناء يحصل حاليًا»، وفي نهاية يوليو، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على روسيا مبادلة أوليغ سينتسوف بالصحفي الأوكراني - الروسي كيريلو فيتشينسكي الذي يلاحق بتهمة الخيانة العظمى في كييف، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وردًا على ذلك، أكدت مندوبة حقوق الإنسان لدى الكرملين تاتيانا موسكالكوفا أن فيتشينسكي يعارض بالكامل أي عملية تبادل ويرى أنه ينبغي إطلاق سراحه من دون أي شرط مسبق، والأربعاء، منحت أوكرانيا كيريلو فيتشينسكي حرية مشروطة، في قرار مفاجئ يأتي في وقت تجري كييف وموسكو محادثات بشأن تبادل محتمل لعشرات المساجين لدى البلدين.

وأكدت وسائل إعلامية عدة في الأسبوعين الماضيين أن هذا التبادل، وهو الأول منذ سنوات، قد يحصل بحلول نهاية أغسطس ويشمل 24 بحارًا أوكرانياً معتقلين في روسيا منذ حادثة بحرية في البحر الأسود في نوفمبر الماضي.

وكان أوليغ سينتسوف قد أوقف في مايو 2014 في القرم إثر احتجاجات ضد ضم موسكو لشبه الجزيرة هذه إلى أراضيها، وهو السجين الأشهر من بين عشرات الأوكرانيين المعتقلين في روسيا والذين تصنفهم كييف على أنهم سجناء سياسيون، وحُكم على المخرج الأوكراني البالغ 43 عامًا بالسجن 20 عامًا بتهمة الإرهاب والاتجار بالأسلحة.

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