برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مشاريع ثقافية وسياحية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 01:27 مساء
رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي غيراردو نوتو (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك الأربعاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا غيراردو نوتو، بحضور مدير إدارة المشروعات والاستثمار السياحي عادل شلغم.

وبحث خلال اللقاء دعم عدد من المقترحات والمشاريع التي تطرق إليها الطرفان في لقاء سابق عقد مطلع الشهر الجاري، يتضمن برنامج احتفالات طرابلس عاصمة السياحة العربية 2020، ومشروع تأهيل مدينة غدامس القديمة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للسياحة في ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى حالة المواقع الليبية المدرجة على لائحة التراث العالمي، والأسباب الكامنة وراء إدراجها على قائمة الخطر، ومدى إمكانية دعم البرنامج الأممي للمشاريع الرامية إلى رفع المواقع الليبية العالمية من اللائحة الحمراء.

وأكد غيراردو نوتو على الشروع في تزويد مبنى الهيئة بمنظومة طاقة شمسية، كنموذج سيعمم على كافة المباني الحكومية، ودعم مقترح برنامج مهرجان لبدة العالمي للسلام المزمع تنظيمه العام المقبل في مدينة لبدة الأثرية، والبدء في المرحلة الثانية من مشروع تأهيل مدينة غدامس القديمة، ودعم مهرجان غدامس السياحي الدولي المقرر انطلاقه نهاية أكتوبر المقبل.

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