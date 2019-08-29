حسن أونيس يزور بيت أسكندر للفنون

حسن أونيس يزور بيت أسكندر للفنون (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس الثلاثاء بيت أسكندر للفنون، ورافقه الفنان مصطفى إسكندر الذي قدم شرحًا لتاريخ ومحتويات المكان.

وعبّـر أونيس عن سعادته بوجوده «في هذا الفضاء الثقافي المهم»، مضيفًا أنه «لابد من تفعيل التعاون والدعم مستقبلًا من أجل خدمة الفن والثقافة»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

رافق أونيس في زيارته كل من عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، ومدير مكتب الثقافة سرت علاء فكرون، ومدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية مبروك الغالي، ومدير إدارة الكتاب والنشر محمود اللبلاب.

بيت أسكندر للفنون (فيسبوك)

بيت أسكندر للفنون (فيسبوك)