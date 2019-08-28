نيمار يشارك في مسلسل «لا كاسا دي بابيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 11:02 صباحا
نيمار يجسد شخصية راهب برازيلي في الجزء الثالث من مسلسل «لا كاسا دي بابيل» (أ ف ب)

أعلن نجم كرة القدم العالمية البرازيلي نيمار، الثلاثاء، أنه «حقق» حلمه من خلال مشاركته في مسلسله المفضل «لا كاسا دي بابيل» الإسباني الذي يعرض على «نتفليكس» بدور راهب برازيلي.

وغرّد لاعب باريس سان جيرمان الذي قد يعود إلى إسبانيا فيما تجرى مفاوضات مع كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه قبل إقفال باب الانتقالات الإثنين المقبل، أنه شارك في «لا كاسا دي بابيل» (ماني هايست)، وفق «فرانس برس».

«نتفليكس» كانت تنتظر نتائج قضية الاغتصاب الذي اتهم بها لعرض الحلقات التي يظهر فيها نيمار.

وكتب على «تويتر»، «استطعت تحقيق حلمي بالمشاركة في المسلسل المفضل لدي. والآن أستطيع مشاركتكم شخصية جواو! شكرًا (لا كاسا دي بابيل)». ويقول «جواو» في المسلسل «أنا لا أحب كرة القدم ولا الحفلات. خلال بطولة كأس العالم، أصلي دائمًا من أجل فريق بلادنا».

ويشارك أغلى لاعب في العالم بدور صغير في الموسم الثالث من هذا المسلسل الذي يروي أحداث الإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق. 

واتهمت عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا نيمار باغتصابها في باريس. وأقرت الشابة البالغة 26 عامًا أنها أرادت ممارسة الجنس معه لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال مايو منحنى عنفيًا.

وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين اللاعب وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.

والشهر الماضي، قررت قاضية في ساو باولو إقفال ملف قضية الاغتصاب بطلب من النيابة العامة في البرازيل لعدم وجود أدلة.

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