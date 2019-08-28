تونس ترشح فيلم «ولدي» للمنافسة على جائزة أوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 10:44 صباحا
تونس ترشح فيلم «ولدي» للمنافسة على جائزة أوسكار (أرشيفية:انترنت)

رشحت تونس فيلم «ولدي» للمخرج محمد بن عطية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات دولية.

وقال المركز الوطني للسينما والصورة في تونس في بيان إنه شكّل لجنة من سبعة أعضاء من بينهم شيراز العتيري المديرة العامة للمركز لاختيار الفيلم المرشح، وأضاف أن الفيلم «حظي بأغلبية أصوات لجنة الاختيار» خلال اجتماعها الذي عقد الاثنين، وفقًا لوكالة رويترز.

يتناول الفيلم قضية تجنيد الجماعات المتشددة للشبان وإرسالهم لمناطق الصراعات من خلال قصة أب يفاجأ برحيل ابنه عن البيت وسفره إلى سورية فيقرر ترك كل شيء والذهاب للبحث عنه واستعادته مرة أخرى.

الفيلم إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك ومن بطولة محمد ظريف ومنى ماجري وإيمان الشريف وزكريا بن عياد، وسبق للفيلم أن حصد العديد من الجوائز خلال الأشهر القليلة الماضية منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي في مصر وجائزة أفضل فيلم من مهرجان سينما البحر المتوسط في باستيا بجنوب فرنسا.

ويحق لكل دولة ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على الجائزة على أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم السينما بالولايات المتحدة القائمة الأولية للأفلام المقبولة في ديسمبر.

وتعلن الأكاديمية القائمة القصيرة للأفلام في يناير ويقام حفل الدورة الثانية والتسعين للأوسكار في التاسع من فبراير العام المقبل.

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