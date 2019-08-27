دورة جديدة لمهرجان البندقية زاخرة بالنجوم والجدل

دورة جديدة لمهرجان البندقية زاخرة بالنجوم والجدل (أ ف ب)

ينطلق مهرجان البندقية السينمائي، الأربعاء، بمشاركة مجموعة من النجوم على وقع انتقادات بشأن قلة عدد المخرجات في المنافسة التي تشمل هذه العام مخرجين مثيرين للجدل من أمثال رومان بولانسكي ونايت باركر.

ويشارك بالمهرجان السينمائي الذي يشكل منصة انطلاق نحو سباق جوائز الأوسكار، 21 فيلمًا طويلًا في المنافسة للفوز بجائزة الأسد الذهبي التي تُمنح في السابع من سبتمبر من جانب لجنة ترأسها المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويستقطب المهرجان بدورته السادسة والسبعين هذا العام بعضًا من أهم الأسماء في عالم السينما من أمثال روبرت دي نيرو، وبراد بيت، وجوني ديب، وكريستن ستيوارت وسكارلت جوهانسن، وغونغ لي وبينيلوبي كروز، إضافة إلى نجم الروك ميك جاغر.

وينطلق الأربعاء مع النجمتين الفرنسيتين كاترين دونوف وجوليات بينوش بطلتي فيلم «لا فيريتيه» للياباني هيروكازو كوري إيدا الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان العام الماضي مع «شوبليفترز».

وسيحضر براد بيت للترويج لفيلم الخيال العلمي «آدا أسترا» لمواطنه جيمس غراي، كما يُتوقع حضور النجمين روبرت دي نيرو وجواكين فينيكس عن الفيلم المنتظر «جوكر» لتود فيليبس والذي يستكشف أصول الخصم الشهير للرجل الوطواط «باتمان»، إضافة إلى ميريل ستريب عن فيلم «ذي لاوندرومات» لستيفن سودربرغ بشأن فضيحة أوراق بنما.

جدل وانتقادات

وأثار وجود مخرجتين فقط في المنافسة هما السعودية هيفاء المنصور عن فيلمها «المرشحة المثالية» والأسترالية شانون مورفي مع «بابيتيث»، بعدما اقتصر العدد على مخرجة واحدة العام الماضي، انتقادات من جانب الجهات النسوية، وازدادت حدة هذه الانتقادات التي وُجهت أيضًا العام الماضي لهذا الحدث، لكون مهرجان كان اختار أربع مخرجات للمنافسة فيما بلغ عددهن سبعًا في مهرجان برلين السينمائي.

ومن المواضيع الأخرى التي أثارت جدلًا اختيار المهرجان فيلم «أن أوفيسر أند إيه سباي»، أحدث أعمال المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي، للمشاركة في المنافسة، وكان لهذا الخيار وقع سلبي إذ إن السينمائي البالغ 86 عامًا والذي أقصته أكاديمية الأوسكار العام الماضي، لا يزال ملاحقًا من جانب القضاء الأميركي على خلفية اغتصاب مراهقة في العام 1977.

وكتبت مؤسسة مجموعة الضغط «ويمن أند هوليوود» النسوية ميليسا سيلفرستاين في تغريدة عبر تويتر نهاية «مغتصب ومخرجتان في المنافسة، هل فاتني أمر آخر؟»، معتبرة أن المهرجان الإيطالي العريق «يدير الأذن الصمّاء لكل المسائل المتصلة بحركتي مي تو، وتايمز آب»، وحاول مدير مهرجان البندقية ألبرتو باربيرا الدفاع عن خياره، وقال لمجلة «ذي هوليوود ريبورتر»، «نحن هنا لنشاهد أعمالًا فنية لا لنحاكم الشخص الذي يقف وراءها».

وأعلن المهرجان أيضًا مشاركة فيلم «أميريكن سكين» العمل الجديد لمخرج فيلم «ذي بيرث أوف إيه نايشن» الأميركي نايت باركر الذي بُرّئ في العام 2011 من تهمة اغتصاب طالبة، في قضية تفاعلت مجددا في 2016 بعد الكشف عن انتحار هذه الأخيرة.



