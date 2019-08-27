كيرا نايتلي بطلة في فيلم عن حرب العراق

كيرا نايتلي بطلة في فيلم عن حرب العراق (ارشيفية:انترنت)

تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي في أحدث أفلامها «أوفيشال سيكرتس» أو «أسرار رسمية»، دور موظفة بالحكومة البريطانية تُفصل من عملها بعد تسريب مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003.

وتجسد الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا شخصية كاثرين جَن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أميركية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وعن دورها في الفيلم، قالت نايتلي «سيختلف كثيرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين، الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها، فكرة أن يبدر عن شخص ما رد فعل أخلاقي على مسألة تجعل كل شيء على المحك، ليفعل ما يعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس».

وتعتقد نايتلي أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها، وقالت «محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع، ومن الذي سيُحاسب على ذلك؟»،

ويبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 30 أغسطس ثم في بريطانيا يوم 18 أكتوبر المقبل.