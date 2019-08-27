فيلم مشتق من «بريكينغ باد» يعرض على نتفليكس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 10:16 صباحا
براين كرانستون وايرون بول (يمين) في كاليفورنيا (أ ف ب)

تعرض «نتفليكس» فيلما مشتقا من مسلسل «بريكينغ باد» يتمحور على شخصية جيسي بينكمان في أكتوبر المقبل، بحسب ما كشفت منصة البث التدفقي.

وينطلق الفيلم الذي يحمل اسم «إل كامينو: ايه بريكينغ باد موفي» من الأحداث التي اختتم بها المسلسل العام 2013 عندما نجا جيسي بينكمان من عصابة للاتجار بالمخدرات بمساعدة والتر وايت مدرس الكيمياء الذي خاض مجال تصنيع المخدرات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وورد في بيان صادر عن «نتفليكس»، «ينبغي لجيسي تصفية حسابات الماضي للمضي قدما بعد فراره اللافت»، وتولى فينس غيليغن، مؤلف المسلسل الأصلي الذي لقى نجاحا كبيرا خلال مواسمه الخمسة، تأليف السيناريو وإخراج هذا العمل الجديد.

يروي «بريكينغ باد» قصة والتر وايت، مدرس كيمياء تشخص إصابته بسرطان رئوي، ويقرر خوض مجال إنتاج الميثامفيتامين بمساعدة تلميذه السابق جيسي بينكمان لتأمين المال لعائلته بعد وفاته، وعرضت نتفليكس مقتطفات من هذا العمل الجديد الذي وصفته بفيلم الإثارة المشوق.

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