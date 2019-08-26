أحمد الصعيدي يعزف أشهر مقطوعات السينما العالمية في «الجونة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 26 أغسطس 2019, 05:39 مساء
الحفل يقام بالتعاون مع السفارة الأميركية بالقاهرة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» إقامة حفل موسيقي للاحتفاء بالأعمال الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمالًا سينمائية مهمة.

ويقام الحفل بالتعاون مع السفارة الأميركية في مصر، ويقود الأوركسترا الموسيقار أحمد الصعيدي، مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونغ على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيللو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت. 

مهرجان «الجونة السينمائي»، هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. 

كما يسعى المهرجان لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين؛ من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. 

إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. 

وتُقام الدورة الثالثة للمهرجان في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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