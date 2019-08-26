الإسماعيلية تستعد لدورة جديدة من مهرجان الفنون الشعبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:11 مساء
الإسماعيلية تستعد لدورة جديدة من مهرجان الفنون الشعبية (فيسبوك)

تشارك فرق من 10 دول عربية وأجنبية في الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية التي تقام في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وقالت إدارة المهرجان في بيان السبت إن الدورة الجديدة ستجمع فرقًا من فنزويلا وروسيا واليونان ورومانيا ولبنان والمالديف وإندونيسيا وفلسطين وصربيا إضافة إلى ثماني فرق من مصر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف البيان أن برنامج هذا العام سيكون مختلفًا إذ يقام الافتتاح والختام في استاد الإسماعيلية بعدما كان يقام في السنوات السابقة على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتقام عروض الدورة العشرين من المهرجان في الفترة من الثالث إلى السابع من سبتمبر في حديقة الغابة ونادي الدنفاه ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد إضافة إلى عروض في مدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير.

ويعد المهرجان الذي تنظمه سنويًا وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية من أشهر مهرجانات الفلكلور في المنطقة العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها