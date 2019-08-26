الإسماعيلية تستعد لدورة جديدة من مهرجان الفنون الشعبية

الإسماعيلية تستعد لدورة جديدة من مهرجان الفنون الشعبية (فيسبوك)

تشارك فرق من 10 دول عربية وأجنبية في الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية التي تقام في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وقالت إدارة المهرجان في بيان السبت إن الدورة الجديدة ستجمع فرقًا من فنزويلا وروسيا واليونان ورومانيا ولبنان والمالديف وإندونيسيا وفلسطين وصربيا إضافة إلى ثماني فرق من مصر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف البيان أن برنامج هذا العام سيكون مختلفًا إذ يقام الافتتاح والختام في استاد الإسماعيلية بعدما كان يقام في السنوات السابقة على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتقام عروض الدورة العشرين من المهرجان في الفترة من الثالث إلى السابع من سبتمبر في حديقة الغابة ونادي الدنفاه ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد إضافة إلى عروض في مدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير.

ويعد المهرجان الذي تنظمه سنويًا وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية من أشهر مهرجانات الفلكلور في المنطقة العربية.