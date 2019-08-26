«إنجيل هاز فالن» في صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 11:59 صباحا
الممثل الاسكتلندي جيرار باتلر خلال العرض الأول لفيلم "إنجيل هاز فالن" في كاليفورنيا (أ ف ب)

احتلّ فيلم «إنجيل هاز فالن» الجديد من إنتاج «لاينزغايت» صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققًا 21,3 مليون دولار، على ما أفادت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويدور هذا الجزء الثالث من سلسلة «فالن» بعد «أوليمبس هاز فالن» في العام 2013 و«لندن هاز فالن» في العام 2015، حول عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرار باتلر والذي يتّهم خطأ بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي «مورغن فريمان»، ويشارك في هذا الفيلم أيضًا نيك نولته وبايبر بيرابو وجادا بينكت سميث، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتراجع الفيلم الكوميدي «غود بويز» من إنتاج «يونيفرسل» للمركز الثاني محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار، وحلّ في المرتبة الثالثة فيلم «أوفركامر» من إنتاج «سوني» وبطولة أليكس كندريك وآرين رايت تومسون بعائدات بلغت 8,2 ملايين دولار.

أما فيلم «لايين كينغ» بنسخته الجديدة من إنتاج ديزني فاحتل المركز الرابع بإيرادات بلغت 8,15 ملايين دولار، وذهب المركز الخامس إلى فيلم «فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند شو» من بطولة دواين جونسون وجايسون ستايثام ومن إنتاج يونيفرسل، وحقق هذا العمل 8,1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:

6- «ريدي أور نوت» مع 7,6 ملايين دولار.

7-«ذي أنغري بيردز موفي 2» مع 6,4 ملايين دولار.

8- «سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك» مع 6 ملايين دولار.

9- «دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد» مع 5,2 ملايين دولار.

10- «وانس آبون إيه تايم إن هوليوود» مع 5 ملايين دولار.

 

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