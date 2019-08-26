«هيئة الثقافة» تدشن مهرجان الشاعر حسن الأقطع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 10:19 صباحا
«هيئة الثقافة» تدشن مهرجان الشاعر حسن الأقطع (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، جمعة الفاخري، السبت، بلدية انتلات البيضان.

رافق الفاخري في الزيارة كل من وكيل الهيئة للشؤون الثقافية محمود امجبِّر، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة رافع الفاخري، وبعض مديري الإدارات بالهيئة، وتضمنت الزيارة عقد لقاءات مع عميد البلدية توفيق إبراهيم الهرام، والحكماء وأعيان المنطقة، بحضور مدير مكتب الإعلام والثقافة بالبلدية، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

اللقاءات دارت حول مناقشة الشأن الثقافي بالبلدية، والاطلاع على معوقات المشهد الثقافي بالمنطقة، وتم الإعلان عن تنظم مهرجان ثقافي يحمل اسم «الشاعر حسن الأقطع». 

وزار الفاخري المقار الإدارية بالمنطقة، ومشروع إنشاء المركز الثقافي بالبيضان.

«هيئة الثقافة» تدشن مهرجان الشاعر حسن الأقطع (فيسبوك)
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